Dal Forno, Docg Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2016

È cominciata, negli anni Ottanta del secolo scorso, nella piccola proprietà di famiglia e con una produzione del tutto casalinga l’avventura enoica di Romano Da Forno, che è riuscito a costruire, quasi dal nulla, una delle migliori realtà produttive della Valpolicella, ormai assurta nell’Olimpo dei top player dell’areale, con vini unanimemente riconosciuti di culto. Gli appezzamenti aziendali a vigneto sono tutti nella Val d’Illasi e occupano una superficie di 34 ettari, allevati ad alta densità (13.000 ceppi ad ettaro), per una produzione complessiva che sta sulle 50.000 bottiglie. L’Amarone a marchio Dal Forno è un vino “iperbolico” e si colloca nel solco stilistico segnato da Giuseppe Quintarelli, aggiungendo però un’iniezione di modernità produttiva senza compromessi. Dal 2020 la cantina, dopo che Romano dal Forno e due dei suoi figli, Michele e Luca, si sono ritirati dall’azienda, è passata in mano per la sua totalità al terzo figlio Marco Dal Forno. L’Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2016 possiede un bagaglio aromatico di rara pulizia e complessità, che spazia dai frutti di bosco maturi al gelso, aggiungendo tocchi più freschi di erbe officiali, pepe, incenso, spezie dolci e rimandi affumicati. Il sorso sa coniugare eleganza e potenza, offrendosi rotondo e ben bilanciato con il frutto combinato ad una fitta trama tannica. Finale profondo spinto dall’acidità di grande persistenza aromatica.

