Dalle chiusure prodotte con plastica proveniente dal mare al recupero di 80.000 kg di tappi

Dalle chiusure prodotte con plastica riciclata, proveniente dal mare, al recupero di 80.000 kg di tappi da vino, pronti ad essere riportati a nuova vita: sono solo delle azioni messe in atto in nome della sostenibilità da Vinventions, società leader delle chiusure all’avanguardia per l’industria vinicola (suoi, tra gli altri, i marchi Nomacorc, Alplast e Sübr), che, nel suo percorso improntato alla sostenibilità, ha pubblicato il Rapporto di Responsabilità Sociale Aziendale (CSR), che evidenzia i continui progressi in questo percorso.

Del resto la sostenibilità è una strada che sempre più aziende del vino decidono di percorrere: dal passaggio a Società Benefit alla riduzione degli sprechi, dall’impiego di materiali riciclati all’alleggerimento delle bottiglie, passando per tutela del paesaggio, la bioarchitettura e le energie rinnovabili.

Nella case history Vinventions si rileva un’incessante ricerca della riduzione degli sprechi e della conservazione dei materiali, oltre che uno sviluppo continuo di prodotti efficienti ed ecologici realizzati con materiali rinnovabili, circolari o biodegradabili. Come il lancio di Nomacorc Ocean, un tappo realizzato con plastica riciclata proveniente dalle zone costiere (Obp, Ocean bound plastic), e la certificazione Net Zero Plastic to Nature per la linea Nomacorc Blue Line, prodotta con plastica riciclata. Nel Rapporto si sottolinea l’investimento costante di Vinventions in processi produttivi innovativi ed eco-consapevoli, per ridurre al minimo la propria impronta ecologica: questi sforzi includono misure come il basso consumo di acqua, l’uso di fonti di energia rinnovabile e il riutilizzo dei materiali di scarto.

Ma la sostenibilità non riguarda solo i prodotti: il Rapporto sottolinea l’importanza di coltivare un ambiente di lavoro sano per i collaboratori. L’impegno per la soddisfazione dei dipendenti è una testimonianza della dedizione alla crescita sostenibile, che include iniziative locali e incoraggia attività filantropiche tra i collaboratori.

