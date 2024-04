Damien Hugot, Aoc Champagne Extra Brut Hommage 1921

Hommage 1921 di Damien Hugot - distribuito in Italia da Ca’ di Rajo Group - è uno Champagne Extra Brut dallo stile preciso e asciutto. Nasce da uve Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier provenienti da Monthelon e Chavot, affinando sui suoi lieviti in bottiglia per almeno 24 mesi e rappresenta un omaggio al nonno Martial Roger. Si presenta di colore giallo paglierino appena carico e dal perlage fine e persistente. Al naso prevalgono i rimandi floreali, arricchiti da cenni di mela e crosta di pane e mandarino. In bocca il sorso è fragrante e sapido, dalla carbonica vivace e dall’articolazione lieve e ben profilata, che termina in un finale profondo e dalla bella nota di congedo agrumata. Damien Hugot è un “récoltant manipulant” (viticoltore che produce e commercializza Champagne con la propria etichetta, a partire dalle uve dei suoi vigneti vinificate nella propria cantina. Una categoria apparsa relativamente di recente sulla scena, benché nella Champagne, la maggior parte degli ettari appartenga proprio ai coltivatori che però solo in poche occasioni hanno la forza economica e commerciale di vinificare e imbottigliare in proprio) ed elabora i suoi spumanti prevalentemente da uve Chardonnay, provenienti dai Grand Cru di Chouilly e Cramant, producendo 55.000 bottiglie da una superficie vitata di 8 ettari. La sua cantina si trova, infatti, ad Epernay, la “capitale” della Côte des Blancs.

