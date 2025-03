Damien Hugot, Aoc Champagne Extra Brut Rosé

Prodotto nella Côte des Blancs, lo Champagne Extra Brut Rosé di Damien Hugot - distribuito in Italia dal Gruppo Ca’ di Rajo - unisce Chardonnay e Pinot Nero, quest’ultimo vinificato in rosso. Alla vista appare di colore rosa corallo, con perlage fine e continuo. I suoi profumi rimandano al lampone, al melograno e alle spezie, con tocchi di pan-brioche e cenni iodati. In bocca il sorso è fresco e croccante, con la carbonica ben dosata a donare vivacità e allungo ad un finale persistente, che torna fruttato e speziato. Artefice di questo spumante Damien Hugot che elabora i suoi vini a partire delle uve Grand Cru di Chouilly et Cramant. La sua cantina si trova a Epernay - la “capitale” della Côte des Blancs, una delle aree più rappresentative della Champagne - dove sono piantati gran parte dei vigneti aziendali; questi occupano una superficie di 8 ettari, coltivati a Chardonnay in prevalenza, di età media sopra i quaranta anni, con anche alcune vecchie vigne di Meunier piantate da suo nonno lungo il confine di Chavot e Monthelon. Il lavoro di Damien si divide equamente tra i filari e la cantina, ma ogni dettaglio produttivo è da lui curato in prima persona. La gamma delle sue etichette comprende: l’Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru, l’Extra Brut “Hommage 1921”, l’Extra Brut Rose Grand Cru, il Brut Nature “M18”, l’Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru V.V e l’Extra Brut Cramant Grand Cru Millesimato.

