Damilano, Docg Barolo Cannubi 1752 Riserva 2008

Damilano è tra le cantine storiche di Barolo, in attività fin dal 1890. Oggi il gruppo è giunto alla quarta generazione e si avvia a chiudere il 2023 con un giro d’affari di 6 milioni di euro e con una produzione di 390 mila bottiglie, di cui un terzo a Barolo, tra cui spicca il Barolo Riserva Cannubi 1752. L’etichetta nasce con la vendemmia 2008, per valorizzare il nucleo storico dei vigneti di Cannubi: due ettari di viti di Nebbiolo con una età media di 30-50 anni su terreni arenari e argillosi, il cui mix unico conferisce ai vini profumi intensi, finezza ed eleganza. Sin dall’origine il Riserva Cannubi 1752 è stato concepito come una riserva, prodotta in pochi esemplari, dopo un processo di affinamento di cinque anni in una botte unica di rovere e di due anni in bottiglia. In etichetta il richiamo nella denominazione all’anno della prima menzione della particella Cannubi, particolare che evidenzia il legame fra la cultura e la tradizione del territorio di origine. “Il Riserva Cannubi 1752 è il nostro progetto principale. Rappresenta la nostra storia” ha recentemente commentato in merito l’a.d. Paolo Damilano. Anche per questo è interessante risalire alle origini del progetto, al 2008. Di colore ancora rosso rubino al palato è tannico, vellutato e di ottima persistenza. Il bouquet è intenso e ampio con note di violetta, un accenno di frutti rossi e sottobosco e aromi di frutta secca e spezie.

(Cinzia Meoni)

