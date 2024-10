Damilano, Docg Barolo Lecinquevigne 2020

Le Cantine Damilano sono tra le più antiche e rinomate della zona del Barolo, con una storia che inizia nel 1890, quando Giuseppe Borgogno, il bisnonno degli attuali proprietari, avviò la produzione vinicola. Successivamente, negli anni Trenta, la cantina passò al genero Giacomo Damilano, che diede il nome all’azienda e ne consolidò la reputazione. La svolta arriva con la terza generazione, quando i nipoti di Giacomo Damilano - Paolo, Mario e Guido - prendono le redini dell'azienda. Con una visione moderna, hanno puntato sulla qualità, valorizzando i cru storici e ampliando le proprietà viticole nelle migliori zone del Barolo, come Cannubi, Liste e Brunate. Il Barolo Cannubi è diventato il simbolo della cantina, un vino raffinato e complesso, espressione di un territorio unico. Oggi, Cantine Damilano è conosciuta a livello internazionale per la produzione di vini eleganti, che rispettano la tradizione, ma con un occhio alla sostenibilità e all’innovazione enologica. Il Barolo Lecinquevigne 2020, dopo la fermentazione in acciaio, matura in botti di rovere di Slavonia per due anni, e prosegue l’affinamento per un anno in bottiglia. Alla vista il colore si presenta rubino, scarico, per poi dimostrare al naso una complessità variegata, floreale dapprima con rose e viola, quindi fruttato di ciliegia e note gentili di tabacco. L’impatto in bocca è lineare, tannini cremosi, persistenza prolungata.

(Leonardo Romanelli)

