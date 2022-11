Dopo Cantalupa a Brusaporto e il primo DaV Mare a Portofino, la famiglia Cerea apre anche il DaV Milano by Da Vittorio. La location, curata nei minimi dettagli, è al primo piano del grattacielo Allianz, nell’esclusivo quartiere City Life, con 60 coperti all’interno e 90 nella terrazza con affaccio sulla piazza Tre Torri. La formula casual dining unisce le pizze a piatti informali, ma sempre basati sulla massima qualità della materia prima. Nel menù accanto alle “istituzioni” come il pacchero, l’elefantino con patate al forno e pomodorini canditi, si trovano i casoncelli con melanzane alla cenere e pomodorino giallo, la guancetta di vitello con spuma di patate alle erbe e marmellata di pomodoro. Novità nella città degli aperitivi, è l’antipasto in condivisione, il CondiviDaV, composto da nove portate in sharing. Per finire i cannoli alla crema, che i clienti possono riempire da sé. A guidare la brigata di cucina gli chef Paolo Pivato e Nicholas Reina, che si sono formati con Chicco e Bobo Cerea.

Copyright © 2000/2022