De Gaeta, Doc Irpinia Campi Taurasini 2015

Il Campi Taurasini, prodotto in 22 comuni della provincia di Avellino, rappresenta solo una frazione del vino della Campania, pochi ettolitri in una regione che ne produce 750.000; persino gli ettari sono limitati. Ma le cifre sono ingannevoli, stiamo parlando della base del più grande vino del meridione italiano, l’Aglianico, e del vitigno che ci regala una bottiglia elegante nelle migliori espressioni, con estratti che superano facilmente i 30 grammi/litro. Con una struttura ed intensità contro cui pochi vini possono concorrere: un vero fuoriclasse, in poche parole. Bruno e Salvatore De’Gaeta, da sempre biologici, hanno capito molto presto che la varietà da loro prediletta offriva tante possibilità a produttori seri quali loro. La loro prima vigna, ubicata a Castevetere sul Calore, presentava tanti vantaggi: altitudine (quasi 500 metri s.l.m), monti che assicuravano protezione contro il freddo, terreno argillo-sabbioso, moderatamente calcareo con elementi vulcanici, adattissimo per la coltivazione di questa splendida varietà. Che, in questo caso, non è un Taurasi declassato ma un vino pensato dall’amico Vincenzo Mercurio ad essere una proposta in sé, validissima per le sue proprie qualità: fermentazioni giustamente contenute, temperature ben controllate, affinamento in acciaio per mantenere “croccantezza”. Vino convintissimo che servirà come ottima introduzione al Taurasi di Montemarano.

