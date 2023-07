De Simone, Docg Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2019

Soprattutto ciliegia. Poi, in sequenza, violetta e petali di rosa, erbe aromatiche gentili e arancia rossa. Quest’ultima che prende il sopravvento fra i sapori iniziali del sorso - che è molto fresco e scorrevole, di aderenza sapida nello sviluppo e decisamente serio nella balsamicità finale - cedendo infine posto di nuovo a quella ciliegia succosa, che fin dall’inizio ci aveva accolti. Si presenta così il Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2019 della famiglia De Simone, una delle tre etichette che produce nella propria cantina ricavata dalla dimora estiva a Serralunga, dopo l’acquisto delle vigne avvenuta davvero pochi anni fa. Roberto è infatti enologo di lunga data, ma solo nel 2018 decide di assecondare il sogno del figlio Fabio e di provare a mettere in piedi un loro progetto personale di produzione di vino. Oggi hanno un ettaro di proprietà e 3 in affitto e riescono a produrre fino a 15.000 bottiglie totali all’anno di questo gradevole ed elegante Barolo, di un Langhe Nebbiolo e del vino rosso Per Me. Tutti e tre fermentano spontaneamente poi, il Barolo, macera sulle bucce a cappello sommerso per circa 25 giorni e in seguito passa 18 mesi in botti di legno austriache, con un 30% che invece sosta in barrique di secondo passaggio. Rispetto per la produzione locale e il territorio e attenzione per i particolari (che una produzione così bassa facilita), sono alla base di questi piccoli “sartori” di Langa.

(ns)

Copyright © 2000/2023