Delas, Aoc Hermitage Ligne de Crête Lieu-dit Les Grandes Vignes 2019

Delas Frères, fondata nel 1835, è una delle realtà più prestigiose della Valle del Rodano, entrata a far parte del Gruppo Roederer nel 1996, rinnovando le strutture di vinificazione. Attualmente, la cantina possiede circa 30 ettari di vigneti, distribuiti in diverse denominazioni, tra cui Saint-Joseph, Crozes-Hermitage e 10 ettari sulla leggendaria collina dell’Hermitage. Questi vigneti si trovano su suoli granitici, con un sottile strato di terra che costringe le radici a penetrare profondamente nel substrato roccioso, conferendo ai vini una mineralità distintiva. L’Hermitage Ligne de Crête 2019, prodotto con uve Syrah dalla parcella “Les Grandes Vignes”, nasce su un terroir d’eccezione a 325 metri di altitudine. La vinificazione prevede una macerazione a freddo di 12-24 ore per estrarre delicatamente gli aromi primari. La fermentazione avviene in tini di inox troncoconici, con una macerazione di circa tre settimane, e con rimontaggi e follature regolari per garantire l’ottimale estrazione di colore e tannini. L’affinamento prosegue per 20 mesi in barrique di rovere francese, con una percentuale di legno nuovo limitata al 30-40% per preservare l’equilibrio tra frutto e struttura. Questo vino raro è rosso intenso ed esprime al naso note di spezie orientali, more e mirtilli, alloro e liquirizia, mentre al palato è materico, pietroso e denso di frutto con tannini setosi e un finale di elegante persistenza.

(Chiara Giovoni)

