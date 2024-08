Deltetto, Docg Roero Arneis San Michele 2022

Il Roero Docg San Michele nasce dall’omonimo vigneto storico a pochi passi dall’azienda su un terreno ricco di sabbie e marne, che dona al vino struttura e note aromatiche. Elegante e seducente, il San Michele sprigiona profumi di frutti esotici, ananas, pesca, mela, arricchiti - grazie al breve passaggio di affinamento in barrique di rovere francese - da sfumature di vaniglia. La buona acidità sostiene l’evoluzione nel tempo del sorso: ideale come aperitivo, questo bianco importante è da provare in con fonduta al tartufo bianco di Alba, per una connessione ideale con questa terra della cui storia la Deltetto è parte integrante. La cantina, fondata a Canale nel cuore del Roero 1953, produce Arneis dal 1977, sin dall’avvento in azienda della seconda generazione che, insieme ad altri viticoltori del territorio, è stata tra i fautori della nascita della denominazione Roero, quale autentica espressone dei vitigni autoctoni: Nebbiolo e Arneis. Oggi alla guida della cantina è approdata la terza generazione, che ha reinterpretato i valori storici della cantina all’insegna della ricerca della sinergia tra vitigno e suolo, della territorialità e dell’unicità di ogni vigneto, della conduzione biologica nella coltivazione e nella vinificazione (la produzione è certificata come biologica fin dal 2017) e della solidarietà anche attraverso il progetto “Etichette d’autore”, che sostiene i giovani artisti emergenti.

(Cinzia Meoni)

