Denis Mortet, Aoc Gevrey-Chambertin Mes Cinq Terroirs 2015

Un lutto che diventa opportunità di respiro: è così che, sol senno di poi, Laurence con il figlio Arnaud e la figlia Clément hanno interpretato la morte improvvisa di Denis, marito e padre, nel 2006. Una perdita che ha messo a dura prova Laurence, la quale - forte delle sue origini contadine - non ha mollato di un centimetro il duro lavoro quotidiano per portare avanti l'attività familiare nata nel 1956. Gradualmente il tempo le ha permesso di rivalutare le scelte fatte col marito, mentre la fiducia nei figli (al tempo ancora piccoli) le ha dato la possibilità di dare nuova linfa a ciò che già c'era. La proprietà è composta da piccoli appezzamenti: l'ettaro iniziale sono diventati 4,5 nel 1992 per arrivare via via, un'acquisizione dopo l'altra, a 16 nel 2016, suddivisi in un centinaio di porzioni lungo un'ipotetica retta di 22 chilometri che va da Daix a Vougeot, attraverso il comune di Digione. Il “Mes Cinq Terroirs” si produce dal 2013 ed è composta da grappoli di Pinot Nero provenienti da 5 appezzamenti posti sul versante settentrionale di Gevrey-Chambertin chiamato “Côteau de Brochon”. Le viti vecchie delle vigne En Motrot, Au Vellé, Combe du Dessus, En Champs ed En Derée producono acini piccoli e concentrati, ma dai tannini vellutati. L'annata 2015 scorre senza pensiero: gentile, fruttata e fresca, guida la mano al bicchiere, zittisce discorsi, nobilita i sorrisi. È ciò che di meglio può dare la Borgogna.

(ns)

