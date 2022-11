Di Majo Norante, Doc Aglianico del Molise Sassius Riserva 2015

Affinato per due anni in barrique, l’Aglianico Sassius Riserva 2015, si presente alla vista di un bel rosso rubino trasparente e brillante, con qualche accenno granato. Ricco nel suo bagaglio olfattivo che indugia soprattutto su un rigoglioso e maturo fruttato rosso, solcato da lampi speziati. In bocca, il sorso è possente, pieno e corposo, dai tannini serrati e dallo sviluppo continuo, che termina in un finale persistente e dai ritorni fruttati. Di Majo Norante, oggi senz’altro la cantina più importante del Molise, è condotta da Alessio che continua l’attività produttiva e per certi aspetti pionieristica del padre Luigi, vero e proprio paladino del Molise enoico. Sorge a nord del Gargano, in contrada Campomarino, una zona di confine, che ha anche i suoi risvolti ampelografici e dove i terreni sciolti e sabbiosi compongono per la maggior parte i suoli dei 140 ettari di vigneto di proprietà condotti a biologico, per una produzione complessiva annua di 800.000 bottiglie. Nel ricco portafoglio aziendale dallo stile sobriamente moderno, che privilegia da sempre le varietà locali, molisane e in parte pugliesi, come il Montepulciano, il Sangiovese, il Bombino, l’Aglianico, la Tintilia, il Trebbiano, la Falanghina, la Malvasia, il Moscato e il Greco, vini dal tratto sicuro e dall’affidabile costanza qualitativa, che hanno reso Di Majo Norante una delle realtà più considerevoli del sud-Italia enologico.

(fp)

