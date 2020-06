Di Majo Norante, Dop Molise Rosso Don Luigi Riserva 2015

Di Majo Norante oggi resta senz’altro la cantina simbolo e la più importante per i successi raggiunti del Molise, benché anche in questa piccola Regione non manchi un crescente sviluppo vitienologico. Condotta da Alessio, che continua l’attività produttiva e, per certi aspetti, pionieristica del padre Luigi, sorge a nord del Gargano, in contrada Campomarino, là dove un tempo sorgeva il feudo dei Marchesi di Santa Cristina, e in cui i terreni sciolti e sabbiosi compongono per la maggior parte i suoli dei 125 ettari di vigneto di proprietà, coltivati a biologico, che permettono all’azienda una produzione complessiva annua di 800.000 bottiglie. Il ricco portafoglio aziendale dallo stile sobriamente moderno, coerente con la vocazione di questa cantina al commercio internazionale, privilegia però da sempre le varietà locali, che del resto forniscono una materia prima capace di distinguere le etichette Di Majo Norante in modo significativo. Il Don Luigi Riserva 2015 è un cento per cento Montepulciano, che si affina per 12 mesi in barrique, e poi per 6 mesi in vetro. Dal colore rosso quasi purpureo, con riflessi violacei, possiede un naso generoso con i profumi di frutta rossa matura in primo piano, arricchiti da cenni di sottobosco, vaniglia e grafite. In bocca il sorso è ricco e polposo, lo sviluppo serrato e avvolgente e il finale intenso e largo, dai ritorni fruttati e boisé.

