Djokovic Winery, Vino Rosso Syrah 2021

È Serena Wines, marchio noto della produzione e commercializzazione di Prosecco, a distribuire in esclusiva in Italia i vini della famiglia Djokovic. Si tratta di due etichette, uno Chardonnay e un Syrah, prodotte dall’azienda vinicola gestita da Goran Djokovic, lo zio del notissimo tennista Nole - il più vincente della storia nelle prove di singolare maschile del Grande Slam: 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open e 3 Roland Garros; per 8 volte, anche questo un record, nº 1 del mondo (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 e 2023). La cantina si trova nel distretto serbo di Šumadija, a Lipovac, tra Arandjelovac e Topola, al centro della Serbia, dove vengono, per adesso, allevati sei ettari a vigneto coltivati con varietà internazionali (ma in azienda si sta pensando ad un progetto che poggi sui vitigni locali: Tamjanika e Grasac a bacca bianca; Prokupac e Probus a bacca rossa) per una produzione che si attesta attorno alle 30.000 bottiglie. Un’operazione, partita nel 2016, che si inquadra in un ritorno alla viticoltura in Serbia, sostenuto peraltro anche da un’importante scossa impressa dal governo di Belgrado. Il Syrah 2021 possiede intenso quadro aromatico in cui spiccano rimandi alle more, al ribes, all’eucalipto, alle spezie e alla macchia. In bocca il sorso è sapido e denso, dai tannini articolati e maturi, terminando in finale dai toni erbacei fragranti e balsamici.

(are)

Copyright © 2000/2025