Doga delle Clavule, Toscana Igt Vermentino 2022

Doga delle Clavule si trova nel comune di Magliano in Toscana, nel cuore della Maremma enoica. L’azienda, attraversata da un ruscello dal quale prende il nome, si estende per una superficie complessiva di oltre 130 ettari, 60 dei quali coltivati a vigneto: 20 sono a Morellino, 7 a Bianco Igt e i restanti a Rosso Igt. I suoli sono prevalentemente di origine sedimentaria con alcune aree di terreni sciolti neo-autoctoni, originatisi da sedimenti marini di origine pliocenica. I due vini principali dell’azienda sono il Morellino di Scansano - maturato per 6 mesi in tonneau e prodotto a partire dalla vendemmia 2003 - e il Vermentino, fatto sostare per 4 mesi in acciaio e prodotto per la prima volta con la raccolta del 2006. Quest’ultimo, presentato con l’annata 2022 in occasione della recente 22a edizione dell’Argentario Sailing Week - rassegna internazionale (8 i Paesi partecipanti) di imbarcazioni d’epoca che ha visto protagonisti anche gli yacht Orianda 1936 e Marga 1910 di Caparzo -, possiede profumi intensi di frutta tropicale e fiori bianchi ad anticipare una bocca scorrevole, sapida e fragrante, dallo sviluppo continuo e dal finale ancora piacevolmente fruttato. La cantina maremmana, acquisita nel 2001, fa parte del gruppo guidato da Elisabetta Gnudi Angelini e dai suoi figli, Alessandra e Igino, che comprende le aziende Caparzo e Altesino a Montalcino e la cantina chiantigiana di Borgo Scopeto.

(fp)

Copyright © 2000/2023