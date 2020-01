Domaine Bernard Defaix, Aoc Chablis Grand Cru Vaudesir 2017

È la bella casella d’entrata nel gran gioco della suggestione borgognotta. Tanti gli appassionati italiani che, iniziando il viaggio nel mondo del vino qualche decennio fa, hanno incontrato prima lo Chardonnay di Chablis e poi, convertiti da vigne e vini preziosi come Le Clos, Blanchot, Preuses, il superbo Vaudesir appunto (più le altre tre location, tutte “rive droite” del Serein, insignite dello stato di Gran Cru, e ancora i Premier più noti) hanno scoperto il resto di quell’universo. La summa dei grandi Chablis è spesso riassunta dai “raccontatori” transalpini in due parole: purezza e vibrazione. Tensione nitida, temperata da aromi nobili, e capacità di evoluzione in alcuni casi eccezionale. Il Vaudesir di Bernard Defaix (vigne piantate tra gli anni ’50 e ‘60, presenza alta e articolata in Chablis con più etichette) segue il classico percorso di nascita ed elevage in barrique (16 mesi). La partnership di Lesimple scatta a vinificazione fatta, e riguarda assaggi, tagli, assemblaggi. Nel caso del ’17 l’interazione col legno è esemplare. Il vino è aereo e avvolgente insieme, il naso ha il ritegno della gioventù (nitide note di foglia e frutto di limone) ma decolla nel calice venandosi di nuance di frutta secca e nobile pietra focaia (la “pierre à fucil” dei manuali francesi). E il gusto, già appagante e dalla lunga scia, lascia però intravvedere chanches evolutive ad ampia gittata.

(Antonio Paolini)

