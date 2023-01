Domaine Sigalas, Pdo Santorini Assyrtiko 2021

Domaine Sigalas, fondata nel 1991, è una cantina che a partire dalla sua collocazione, invita ad un approfondimento. Siamo nell’isola di Santorini, nelle Cicladi, arcipelago greco posto nell’Egeo meridionale. L’azienda si trova nella punta settentrionale dell’isola, lungo la strada che collega Fira a Oia, a poco meno di un chilometro dal mare. 19 gli ettari a vigneto, su suoli aridi e poveri di origine vulcanica, per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie, con ceppi prevalentemente a piede franco delle varietà di antica coltivazione Assyrtiko, Athiri e Aidani (a bacca bianca) e Mandilaria e Mavrotragano (a bacca rossa), coltivati a “giristi”, antica forma di allevamento, dalle rese molto basse e congegnata per sfruttare al meglio l’acqua. Un metodo di coltivazione che consiste nell’arrotolamento a terra dei tralci a mo’ di canestro al fine di proteggere i grappoli dal sole e dai venti. L’Assyrtiko (coltivato a Santorini, ma anche in Macedonia e nella penisola Calcidica) è l’unico vitigno europeo conosciuto, resistente alla peronospora. E proprio da questa varietà è ottenuto il vino oggetto del nostro assaggio. La versione 2021 ha carattere spiccatamente mediterraneo con aromi di agrumi maturi ed erbe aromatiche, ininterrottamente accentati da rimandi iodati. In bocca il sorso è sapido, quasi salmastro, dallo sviluppo ritmato e dal finale fragrante ancora su toni agrumati.

