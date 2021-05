Domìni Veneti, Docg Amarone della Valpolicella Classico Vigneti di Jago 2015

L’Amarone della Valpolicella Jago nasce dal vigneto terrazzato situato nella frazione omonima, che nel 2015 ha dato uve molto concentrate. Da qui un vino dagli intensi profumi di ciliegia, vaniglia e note di tabacco, che introducono un sorso quasi leggero, ben bilanciato fra freschezza, sapidità, morbidezza e una lieve nota vegetale, che lasciano infine il passo alla dolcezza del frutto appassito. Nel 1933 nasce la Cantina Sociale Valpolicella, con sede a Villa Mosconi, ad Arbizzano. Nel 1957, la Cantina viene rifondata con 80 soci, a Negrar, nell’attuale sede. Nel 1989 Cantina Valpolicella Negrar, oggi costituita da 700 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 7.000.000 di bottiglie, inizia un articolato progetto d’individuazione di alcune aree particolarmente vocate della Valpolicella, dalle quali, con un lavoro intenso a fianco dei soci-viticoltori, si ottengono uve di significativa qualità. La loro selezione ha portato alla nascita di Cru e di una linea dedicata a marchio Domìni Veneti. Fanno parte di questo progetto zonale i "Vigneti di Jago", a 250 metri sul livello del mare, da cui arrivano le uve per l'Amarone; i "Vigneti di Moron" sulla stessa dorsale in direzione sud, da cui si ottengono le uve per il Recioto; i "Vigneti di Torbe", posti tra i 300 e i 420 metri sul livello del mare e, infine, i "Vigneti La Casetta", ad un'altezza tra i 230 e i 270 metri sul livello del mare, dai terreni calcarei.

