Don Alfonso - Sant’Agata sui due Golfi (NA)

Il “Don Alfonso” di Sant’Agata sui due Golfi è uno dei “monumenti” della gastronomia del Bel Paese. Un vero e proprio luogo d’elezione e di eccellenza, capace di rinnovarsi, evidentemente, ma al contempo di mantenere ben salde le proprie radici e le proprie scelte fondamentali. Il 1973 è l’anno in cui il giovane Alfonso Iaccarino diede vita al ristorante “Don Alfonso 1890”, intitolato al nonno, che avviò l’attività di famiglia. In questo regno incontrastato della cucina partenopea, situato nella Penisola Sorrentina, tra materie prime di qualità assoluta, olio extra vergine d’oliva, pomodori e limoni, si poteva fin dai suoi primordi leggere i punti cardine del suo progetto: ricerca accanto all’amore per la terra natale. Parole d’ordine mai più abbandonate, in un percorso culinario che pure non è rimasto passivo verso le novità. Oggi la famiglia Iaccarino vanta una collezione di locali in tutto il mondo: Canada, Nuova Zelanda, Macao, e presto Stati Uniti. Ma tutto è partito dalla Penisola Sorrentina.

