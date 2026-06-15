Donald Trump minaccia dazi al 100% per i vini e gli Champagne della Francia

Il vino francese “trema” di nuovo? In un’epoca di annunci e smentite, con le tensioni commerciali ormai all’ordine del giorno, la cautela è quella che serve. Ma sicuramente non lasciano indifferenti le parole che arrivano da un’intervista, rilasciata al “New York Post”, dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prima del suo arrivo, in Francia, ad Évian-les-Bains, per il G7. Trump ha lanciato un ultimatum al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per abolire la tassa francese del 3% sulle tecnologie e che, di fatto, colpisce le grandi aziende del settore statunitense. Se non verrà fatto, “non avrò altra scelta che imporre un dazio del 100% su tutti gli Champagne e tutti i vini provenienti dalla Francia”.

Paese per il quale, come per tutti quelli dell’Unione Europea, grava un dazio del 15% sul vino, tariffa in vigore da agosto 2025 (anche se in un quadro tutt’altro che chiaro, tra dichiarazioni di illegittimità di dazi da parte della giustizia americana, in un caso normativo che coinvolge anche gli eventuali rimborsi, come abbiamo riportato qui). Ma, per la Francia, come per l’Italia, gli Stati Uniti sono il mercato enoico di riferimento anche se, nel 2025, come abbiamo raccontato su WineNews, le esportazioni si sono raffreddate: valgono quasi 1,9 miliardi di euro, il 17,9% del totale, ma, nel 2025 rispetto al 2024, sono calate del -19% a causa principalmente dei dazi e del deprezzamento del dollaro sull’euro.

Da tempo, la questione delle “tasse digitali” è finita sotto osservazione negli Stati Uniti, e la speranza, ora, per il mondo del vino francese, il n. 1 in valore a livello mondiale, è che non scoppi una nuova “guerra fredda” tra i due Paesi con il rischio che possa rimetterci uno dei prodotti più importanti dell’economia francese.

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