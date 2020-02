Donda Giovanni, Doc Friuli Aquileia Refosco dal Peduncolo Rosso 2017

Dalle vigne di Gianni Donda pare poter toccare con mano il campanile della basilica di Aquileia. Qui la viticoltura significò potere economico e politico, e la personalità dei vini non è mai stata in discussione. Il sorso sciorina volume e polpa sulle argille, ultime propaggini dell’erosione dei detriti dei ghiacciai alpini; la brezza marina assicura un gradiente di temperatura giorno-notte che allarga il ventaglio aromatico. Il Refosco, che nutre le maggiori ambizioni di “grande” rosso nei Colli Orientali del Friuli, si declina in un carattere più “gentile” del suo tannino comunque ruspante, e in un frutto più immediato. Ma occorrono comunque una viticoltura sensibile e un’enologia intelligente. Tanto più nel 2017, che è stato torrido (eccome!) anche qua: temperature al di sopra della media per tutta la stagione, stress idrico, l’escursione termica assicurata dalla ventilazione che veniva a mancare. C’è voluta una cura certosina in vigna, una selezione feroce in vendemmia, un’estrazione prudente in cantina per giungere a un vino così elegante e gradevole da bere nella sua semplicità. Tannino aggraziato, frutto (nero) e speziatura netti, equilibrio ben disegnato, persistenza adeguata. Niente eccesso dei toni vegetali che troppo spesso penalizzano il vitigno. Un rosso da tenere fiduciosi in serbo per la futura estate, da bere leggermente fresco guardando il mare.

(Riccardo Margheri)

