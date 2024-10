Donne Fittipaldi, Doc Bolgheri Superiore 2021

Donne Fittipaldi è un’azienda condotta da 5 donne: Maria Fittipaldi Menarini e le sue 4 figlie Carlotta, Giulia, Serena e Valentina. Nei primi anni duemila sono rimaste affascinate dall’atmosfera e dal paesaggio di Bolgheri e hanno deciso di investirvi nel 2004: hanno acquisito Tenuta La Pineta e l’hanno trasformata in una cantina che oggi produce 60.000 bottiglie all’anno, a partire da 10,5 ettari di vigna, in progetto di espansione. I vitigni coltivati dall’azienda, che si trova ai piedi di Bolgheri, rispettano il disciplinare (e il successo dei vini) della Doc e comprendono il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Merlot e il Petit Verdot. Questa scelta però non ha impedito alla famiglia Fittipaldi Menarini di sperimentare anche al di fuori del classico blend bolgherese: hanno infatti piantato Malbec - altro vitigno storico di Bordeaux che vinificano in purezza, in versione rosato frizzante e assieme ai Cabernet - e l’Orpicchio, vitigno autoctono toscano che qui producono solo loro e che diventa il vino bianco della casa. I due Bolgheri di Donne Fittipaldi, Rosso e Superiore, rappresentano ovviamente l’essenza del territorio che hanno scelto come casa. Il Bolgheri Superiore fermenta spontaneamente e matura in barrique. La versione 2021 ha i profumi scuri di sottobosco e liquirizia, con un guizzo vinoso a dare vivacità; il sorso è carnoso, ha aderenza sapida e il sapore di viola e macchia mediterranea.

