Doro Princic, Doc Collio Malvasia Etichetta Blu 2022

La cantina Doro Princic è una realtà storica del Collio, fondata nel 1950 dal dinamico vignaiolo autodidatta Isidoro Princic, per tutti Doro, per anni figura centrale del Consorzio del Collio Doc. Oggi l’eredità è stata raccolta dal figlio Sandro, affiancato dalla moglie Grazia e dal figlio Carlo. La Malvasia di Doro Princic “Etichetta Blu” è la versione di Malvasia più intensa e ricca prodotta da questa cantina friulana e si propone come uno dei bianchi più rappresentativi della cantina, “sicuramente una delle nostre etichette di punta, che ha ricevuto anche molti premi” - ci dice Carlo Princic, incontrato all’evento GrandiVini del distributore Cuzziol organizzato a Roma. Le vigne aziendali si trovano nella campagna di Pradis, tra il territorio di Cormons e Capriva del Friuli. I suoli, caratterizzati dalla presenza di flysch o “ponca”, sono molto drenanti e ricchi di sostanze minerali e ben si adattano anche ad annate molto calde qual è stata appunto la 2022. Passando alle note degustative, il colore della Malvasia “Etichetta Blu” è giallo paglierino dai riflessi dorati. Profuma di frutta, agrumi, erbe mediterranee, in particolare salvia e rosmarino. Al palato ha un buon corpo, con un sorso persistente e lungo, che chiude su armoniose note sapide e minerali. Può essere gustato con piatti di pesce alla griglia o in umido, ma anche con minestre cremose, ad esempio con asparagi e funghi.

(Cristina Latessa)

