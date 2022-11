Dow's Port, Do Porto Aged Tawny Port 30 Years Old

La grandezza di un vino come il Porto forse la si comprende fino in fondo solo quando si è davanti alla bellezza delle vigne a strapiombo sulla valle del Douro, dove il vento sferzante e la luce del sole completano il lavoro in vigna e in cantina regalando vini straordinari. Tuttavia, già all'assaggio si viene rapiti dai profumi e dalle complesse sensazioni organolettiche. Dow’s, nata nel 1798 e diventata presto una delle cantine più importanti (grazie al commercio dei vini in Inghilterra e al legame con alcune famiglie inglesi come Symington che oggi ne è proprietaria esclusiva), possiede alcune delle più rinomate vigne della regione; vinifica nella celebre Quinta do Bonfim, a Pinhao, per poi affinare i vini, come da tradizione, nelle cantine di Villa Nova de Gaia, di fronte a Porto. Tra le varie tipologie di Porto prodotte dalla casa e che meritano l’assaggi non si può non consigliare il Tawny Port invecchiato 30 anni, da servire rigorosamente fresco. Di colore ambrato brillante con riflessi aranciati, questo vino si percepisce intenso, elegante e complesso al naso, con note floreali e di frutti rossi, scorza di arancia, fichi secchi, datteri, cannella e cacao. L’ingresso in bocca è fresco, dolce, con un tannino elegante e ben integrato, per un equilibrio straordinario. Al palato, la complessità aromatica si percepisce ancora più ampia, con prevalenti fresche note agrumate, di cacao e caffè caramellato. Finale lunghissimo, elegante e piacevole.

(Paolo Lauria)

Copyright © 2000/2022