Dr. Loosen, QbA Ürziger Würzgarten Reisling GG Alte Reben 2021

La cantina “St. Johannishof Dr Loosen” si trova a Bernkastel-Kues, nel cuore della Mosella. È di proprietà della famiglia da oltre 200 anni e il dottor Paul Loosen (1924-2001) è stato un protagonista di questo areale viticolo: fondatore della confraternita Mosel-Saar-Ruwer, ha ricevuto la Croce Federale al Merito per i suoi servizi alla viticoltura tedesca. Nel 1988, l'azienda è stata rilevata da Ernst F. Loosen ed oggi conta su 22 ettari a vigneto - coltivati in prevalenza a Riesling con un piccolo saldo a Pinot Bianco dai ceppi di 60 anni di età media - nei Cru di Johannisbrünnchen, Lay (Bernkastel), Domprobst, Himmelreich (Graach), Prälat e Treppchen (Erden), Rosenberg (Kinheim), Försterlay (Lösnich), Sonnenuhr (Wehlen) e Würzgarten (Ürzig). Dr. Loosen nel 1996 ha acquistato la cantina del Palatinato J. L. Wolf (Villa Wolf), mentre nel 1999 ha intrapreso una joint venture con la cantina Château Ste Michelle nello stato di Washington. Dal 2010, Ernst F. Loosen, insieme all'enologo Jay Christopher Somers, gestisce J. Christopher in Oregon. Il Riesling Ürziger Würzgarten Alte Reben 2021 fermenta in legno grande, dove riposa per 12 mesi. Il suo profilo olfattivo rimanda alla frutta esotica, al gelsomino, agli agrumi canditi e alle spezie, con tocchi netti di pietra focaia. In bocca il sorso è ampio, succoso e fragrante, con tratti piccanti e sapidi, che tornano anche nel lungo finale.

