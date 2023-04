Drusian, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry di Cartizze 2021

L’azienda Druisan conta su 80 ettari di vigneti dislocati nell’areale di Conegliano Valdobbiadene - dove brilla il Cru di Cartizze, di cui la cantina con sede a Bigolo di Valdobbiadene possiede 3,5 ettari - per una produzione complessiva che supera il milione di bottiglie annue, ottenute da una filiera produttiva totalmente chiusa in loco. Dal 1988, questa solida realtà è guidata da Francesco Drusian che ha impresso al suo percorso una svolta all’insegna della qualità, ponendola tra i marchi più significativi della zona. Il portafoglio etichette aziendale, dal packaging originale e giovanile, è articolato e rappresenta una “variazione sul tema”, manco a dirlo, del Prosecco. Ci sono la Collezione “Mete Eccelse” con il Valdobbiadene “Sui Lieviti”, il Valdobbiadene “30 Raccolti” e il Valdobbiadene “Rive di Santo Stefano”; la Collezione “Le Rive, La Nostra Fierezza” con il Valdobbiadene “Rive di Colfosco” e il Valdobbiadene “Rive di Collalto“ e poi la Collezione “Valdobbiadene” che comprende il “Brut”, l’”Extra Dry”, il “Millesimato” e il “Superiore di Cartizze”, oggetto del nostro assaggio. La versione 2021 del Prosecco ottenuto dal ristretto e rinomato areale del Comune di Valdobbiadene profuma di mela verde e erbe di campo, con tocchi leggermente mentolati. In bocca, il sorso si muove cremoso, immediatamente godibile, sviluppandosi continuo e vivace e terminando ancora su ritorni fruttati.

(fp)

Copyright © 2000/2023