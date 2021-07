via Foresti, 13

Il ristorante Due Colombe al Borgo Antico, situato nel cuore della Franciacorta, persegue un percorso gastronomico che unisce tradizione e modernità. Le proposte che arrivano dalla cucina condotta dallo Chef Stefano Cerveni spaziano tra i piatti tipici del territorio della Franciacorta e le ricette tramandate in famiglia e nuove ispirazioni moderne e creative, ritmate dalla stagionalità. Ecco allora, per fare qualche esempio, il tiepido di filetto di manzo di Rovato, spuma di robiola, frutti rossi e tartufo, i ravioli di coniglio alla bresciana, burro di malga, salvia e Parmigiano croccante, il piccione al Sampì. Cerveni esprime questa filosofia culinaria attraverso tre menù degustazione e, naturalmente, con un menu alla carta anche integrato da creazioni fuori lista. Ampia anche la selezione proveniente dalla cantina, che può contare su oltre 950 referenze.

I TOP 5 DELLE “DUE COLOMBE”

1. Il Mosnel, Franciacorta Pas Dosé Riserva 2008 - € 95,00

Una delle aziende di riferimento del territorio, dai vini di grande longevità

2. Bosio, Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2011 - € 65,00

Solido e sfaccettato questo spumante intenso e dotato di bella fragranza

3. Rizzini, Franciacorta Dosaggio Zero Vintage 2011 - € 60,00

Raffinata declinazione di Franciacorta, passata in legno e lasciata sui lieviti per 80 mesi

4. Scapigliata, Curtefranca Bianco Fantesca 2019 - € 55,00

Bianco fermo dai profumi ben a fuoco e dal gusto avvolgente e piacevole

5. Il Pendio, Vino Rosso La Beccaccia 2016 - € 65,00

Cabernet Franc in purezza appagante e di bella espressione varietale

