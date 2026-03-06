Duecento cantine italiane protagoniste a Londra, con il debutto di “Wines Experience” (26-27 aprile)

Con qualche difficoltà economica, come accade in tutto il mondo, e qualche complessità in più rispetto ad altri Paesi per la recente riforma delle accise, il Regno Unito resta stabilmente il terzo mercato straniero più importante del vino italiano, anche in un 2025 complicato, con 770 milioni euro di acquisti nei primi 11 mesi (-4,2% sullo stesso periodo 2024) e 240 milioni di litri (-2,4%) di vino tricolore. Ed anche per invertire la tendenza negativa e presidiare un palcoscenico del vino fondamentale, e di grande visibilità a livello mondiale, saranno oltre 200 le cantine italiane (insieme a tanti espositori del comparto food made in Italy) protagoniste, il 26 e il 27 aprile, a Londra, ad ExCeL London, per il debutto del calendario internazionale di “Wines Experience”, by Fiere Italiane Sea in collaborazione con BolognaFiere (con un format che, poi, farà tappa a Ho Chi Minh City in Vietnam, il 25-26 giugno, ed a Città del Messico, il 5-6 novembre).

“Un evento che, per massa critica e visione business to business (attesi 1.500 buyer), rappresenta un unicum nel Regno Unito. “Wines Experience” non è una semplice fiera, ma una piattaforma strutturata che riunisce nella capitale britannica il sistema vitivinicolo italiano”, spiega una nota. In cui si evidenzia anche come il vino sia una categoria di consumo consolidata nel Regno Unito: “il 70% degli adulti britannici si dichiara consumatore abituale, con una crescente attenzione verso prodotti premium, qualità e sostenibilità”. Con la “Wines Experience” che si pone “l’obiettivo di presentare il comparto Italia in maniera coerente e strutturata: un progetto di sistema che riunisce produttori, consorzi, istituzioni, media partner e operatori del trade sotto un’unica regia”.

“Londra rappresenta un marketplace fondamentale per il vino italiano e il punto di partenza ideale per “Wines Experience” - afferma Maurizio Muzzetta, fondatore United Experience (di cui BolognaFiere ha acquisito il 30% a fine 2025) e presidente di Fiere Italiane Sea - vogliamo offrire alle aziende un ambiente altamente professionale, capace di valorizzare la qualità e generare connessioni concrete con i principali operatori internazionali”.

Elemento distintivo di “Wines Experience”, spiegano gli organizzatori, “è il format, fortemente orientato al business. Le lounge sostituiscono gli stand tradizionali, favorendo incontri mirati e agende pre-schedulate. Il cuore operativo è una piattaforma digitale di matchmaking che profila cantine e buyer per mercato e segmento, generando incontri e opportunità. A completare il modello, la Blind Tasting Area e il Data Hub permettono di raccogliere dati sulle preferenze del mercato britannico. Il profilo dei buyer coinvolti conferma l’alto livello della manifestazione: importatori, dai grandi gruppi ai fine wine distributors, wine manager, rappresentanti retail e operatori online. Il programma include una “State of the Industry Roundtable” dedicata al mercato Uk 2026 e un calendario di degustazioni, masterclass e workshop guidati da Master of Wine, Master Sommelier e diplomati Wset”.

Un evento, dunque, che segna anche il debutto international nel settore del vino di BolognaFiere, sempre più “hub enoico” dalla dimensione e prospettiva internazionale - con le stesse “Wines Experience”, ma anche con la “Slow Wine Fair”, di cui da poco è andata in archivio l’edizione 2026, la “Champagne Experience”, in calendario il 4 e il 5 ottobre con Excellence Sidi, ed il “Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti” by Fivi, dal 21 al 23 novembre - per un asset, quello vinicolo, sui cui la fiera di Bologna crede sempre di più, come spiegato, in un’intervista, a WineNews, da Gianpiero Calzolari, presidente BolognaFiere.

