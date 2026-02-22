Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Approfondimento

“Per noi il vino è sempre più importante, ci crediamo molto, ha grandi potenzialità”

A WineNews, da “Sana Food” e “Slow Wine Fair” 2026, Gianpiero Calzolari, presidente Bologna Fiere, sempre più “hub fieristico” enoico, in Italia e non

A WineNews, da “Sana Food” e “Slow Wine Fair” 2026, Gianpiero Calzolari, presidente Bologna Fiere, sempre più “hub fieristico” enoico, in Italia e non solo. Che, oltre a “Slow Wine Fair”, “Champagne Experience” (con Excellence Sidi) e “Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti” by Fivi, nel Belpaese, sta per debuttare anche a Londra (e poi Vietnam e Messico), con il progetto “Wine Experiences”. “Le fiere servono anche a superare momenti di difficoltà come questi, per il settore, sono luoghi di affari e confronto. Sinergie tra vino e altri settori, come viene a “Sana Food” ? Possiamo pensare ad avvicinamenti con altri comparti, dipende da interlocutori”.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: BOLOGNAFIERE, FOOD, GIAMPIERO CALZOLARI, SANA FOOD, SLOW WINE FAIR, vino

Altri articoli