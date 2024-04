Ecco, con WineNews, la grande arte in mostra a Vinitaly 2024, per raccontare la cultura del vino

Un messaggio di bellezza universale per ribadire come il vino fa parte della nostra civiltà e della nostra cultura da sempre: ecco “Vino. Tra mito e cultura”, la mostra svelata, oggi, in anteprima, a Vinitaly 2024 a Veronafiere a Verona (che partirà domani), dal Ministero dell’Agricoltura e curata dalla Fondazione Lungarotti, con 34 opere in arrivo dal Muvit, il Museo del Vino di Torgiano, e da altri musei, come raccontano, a WineNews, Maria Teresa Severini (Lungarotti), Carla Spigarelli (Biblioteca del Ministero), il presidente Oiv Luigi Moio e il Ministro Francesco Lollobrigida.

