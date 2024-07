Eisacktal Kellerei, Doc Alto Adige Kerner Granit 960 2020

È appena arrivata sul mercato la nuova etichetta di Cantina Valle Isarco: si tratta del Granit 960, un Kerner in purezza che matura in un contenitore da 960 litri realizzato in un blocco di granito della Valle Isarco, una vera e propria scultura in esclusiva per Cantina Valle Isarco, che simboleggia il terroir in cui nasce. La versione 2020 di questo particolare vino, maturato per un anno in granito e per altri 12 mesi in acciaio, profuma di agrumi e fiori bianchi, con tocchi di erbe alpine e salsedine. In bocca il sorso è fragrante, grazie ad un’acidità ficcante che ne dinamizzo lo sviluppo e ne segna anche il finale persistente e di nuovo agrumato. Un vino di cui saranno disponibili solamente 500 bottiglie numerate per ogni annata, mentre altre 500 rimarranno nell’“archivio” aziendale, per future verticali, degustazioni ed eventi. Anche il packaging è particolare: la bottiglia chiusa con una gommalacca con sabbia di granito, e avvolta in una velina sempre color granito, è posta in un cofanetto al cui interno è stato inserito un cassettino dove è riposto un sacchetto di velluto contenente un pezzo del granito scartato nello scolpire il fusto in cui ha maturato il vino. Sarà possibile iscriversi al Club Granit 960, attraverso un sito dedicato (non ancora online, www.granit960.it). Il club consentirà ai membri durante l’anno di prendere parte a eventi speciali dedicati in esclusiva a loro.

(fp)

Copyright © 2000/2024