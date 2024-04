Elena Walch Vino Rosso Grande Cuvée Kermesse MMXX

Uscita per la prima volta con l’annata 2013 la “Kermesse Cuvée” è un vino rosso nato come elemento decisamente complementare del bianco “Beyond the Clouds”, facendo parte anch’esso della linea più prestigiosa della produzione di Elena Walch, battezzata “Grande Cuvée”. Ottenuto da un blend a base di Merlot, Lagrein, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Syrah è maturato in legno piccolo per 18 mesi. Il suo nome è legato alla parola tedesca "Kirmes", che evoca feste popolari e allegre baldorie, diventando quindi simbolo di un’esperienza di gioia e condivisione. La versione 2020 possiede profumi ampi e persistenti di frutti rossi maturi come ciliegie e amarene, rosa, sottobosco, rimandi erbacei, cuoio e grafite. Carnoso il sorso al palato, dai tannini fitti e ben integrati ad un frutto rotondo, terminando in un finale profondo e lunghissimo. Ormai sono le figlie di Elena Walch - Julia e Karolina - a guidare questa storica azienda di Termeno, capace di imporsi fin dal 1988, diventando una cantina pioniera dello stile che ha portato al successo il mondo enoico alteatesino. 65 ettari allevati a vigneto, popolati in prevalenza dalle varietà locali, con alcune mirate digressioni internazionali e 550.000 bottiglie complessive, sono il risultato di un lavoro che ha messo sempre al primo posto il binomio vitigno-vigneto, attraverso etichette di ineccepibile fattura e dalla costanza qualitativa ormai comprovata.

