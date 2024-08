Emidio Pepe, Doc Trebbiano d’Abruzzo 2022

Quest’anno l’azienda creata da quel lucido visionario che è Emidio Pepe compie 60 anni, raggiunti nel pieno del successo di pubblico e di critica. Un lavoro partito controcorrente, quando i vitigni utilizzati erano considerati solo vini da taglio e non per ottenere qualità, non pensando nemmeno che potessero essere longevi, migliorando con il tempo. Sono ben tre le generazioni presenti in azienda: Emidio e la moglie Rosa, a sovrintendere dalla loro esperienza il lavoro cui hanno dato continuità le figlie Daniela e Sofia, il quale prosegue oggi con le nipoti Chiara ed Elisa. Quello che è bello notare è che le tradizioni vinicole sono portate avanti sempre allo stesso modo, con il Trebbiano pigiato con i piedi ed il Montepulciano diraspato a mano. La vinificazione viene effettuata in tini di cemento vetrificato, quindi i vini vengono imbottigliati senza chiarifiche o filtrazioni. Una parte viene messa in commercio, il resto riposa a lungo nella cantina aziendale. Il vino si presenta alla vista di un giallo paglierino dorato leggero, dai piacevoli riflessi anche verdognoli. Il profumo di buona intensità, leggermente ossidativo, con erbe officinali all’inizio, rivela in seguito freschezza di agrumi come cedro, poi note di ginepro e sottobosco, per finire con mela matura. Ottimo l’impatto in bocca: denso, succoso, tannico appena accennato, salino al gusto e con finale prolungato, dalla bella tensione positiva.

(Leonardo Romanelli)

