Encry, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Grand Cru Naissance Gold

Maturato per 46 mesi sui suoi lieviti, lo Champagne Grand Cru Blanc de Blancs Naissance Gold alla vista mostra colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati e un perlage fitto e fine. Al naso profuma di zagara e gelsomino, agrumi, frutta a polpa gialla e pasticceria, con tocchi di pietra focaia. In bocca il sorso è sapido, freschissimo e avvolgente, terminando in un finale ben profilato dai toni speziati. Veuve Blanche Estelle - Champagne Encry è una Maison del tutto particolare nello scenario della Champagne. Tutto comincia nel 2003, quando Enrico Baldin, esperto di ingegneria naturalistica e ripristino ambientale, viene contattato da un viticoltore francese, che possedeva 7 ettari di vigneto a Le Mesnil-sur-Oger - uno dei 17 Grand Cru della Champagne, al centro della Côte des Blancs - e che forniva “vin clair” (vino base) a marchi come Krug e Salon, imbottigliando in proprio solo pochi pezzi. Enrico Baldin ne porta alcune in Italia, dove ha presto successo. Nasce così un originale business italo-francese con Baldin che viene “ripagato” del suo lavoro dal vigneron con 3,5 ettari di vigneto. Insieme alla sua compagna Nadia Nicoli fa nascere Encry, la prima ed unica azienda italiana iscritta al Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (Civc). Oggi la produzione raggiunge circa 35.000 bottiglie l’anno, distribuite su quattro etichette “classiche”: Brut, Zéro Dosage, Gran Rosé e Millésime.

