Encry, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Grand Cuvée Mémoire 2016

Lo Champagne Blanc de Blancs Grande Cuvée Memoire 2016 possiede colore giallo paglierino carico dai riflessi ambrati e luminosi, con perlage fine e continuo. I suoi profumi rimandano ai fiori di glicine e gelsomino a cui si aggiungono lampi di frutta esotica, spezie, frutta secca, tè verde e gesso. Il sorso è sapido, dalla carbonica ben dosata, che ne dinamizza lo sviluppo fino ad un finale arioso e agrumato, dalla delicata nota pepata a congedo. Tutto comincia nel 2003, quando Enrico Baldin, esperto di ingegneria naturalistica e ripristino ambientale (nel mondo del vino ha lavorato in Toscana per Cecchi), viene contattato per una consulenza da un viticoltore francese - Jean Michel Turgy - che possedeva 12 ettari di vigneto a Le Mesnil-sur-Oger - uno dei 17 Grand Cru della Champagne, al centro della Côte des Blancs - e che forniva “vin clair” (vino base) ad alcune fra le Maison più note del territorio, imbottigliando in proprio solo pochi pezzi. Baldin viene “ripagato” del suo lavoro dal vigneron con 3,5 ettari di vigneto e così nasce un originale e insolito business italo-francese, che l’ingegnere veneto insieme alla compagna Nadia Nicoli trasformano nel progetto Encry, la prima ed unica azienda italiana iscritta al Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (Civc). Oggi la produzione complessiva si attesta sulle 35.000 bottiglie e comprende anche il recupero del marchio “Blache Estelle”.

