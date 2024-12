Endrizzi, Doc Trento Dosaggio Zero Rosé Masetto Privé Riserva 2016

La famiglia Endrici ha a che fare con il vino dal lontano 1885. Una realtà saldamente piantata nel mondo enoico di questa Regione che, specie nel recente passato e grazie agli spumanti, ha trovato un successo non secondario, andando ad occupare stabilmente l’olimpo produttivo delle bollicine trentine. Anche gli attuali Endrici, Paolo suo moglie Cristine e i figli Lisa e Daniele, producono Metodo Classico d’altura - che evidentemente, rappresenta oggi il core business aziendale - ma la cantina è sempre rimasta legata anche alla produzione di rossi da uve locali, credendoci con convinzione. Oggi l’azienda Endrizzi (il cui nome non è altro che la traduzione dialettale di Endrici) conta su 55 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 700.000 bottiglie, cui si aggiungono altri 30 ettari a vigneto acquisiti nel 2000 e collocati in Maremma, altro territorio rossista. Il Dosaggio Zero Rosé Masetto Privé Riserva è ottenuto da Pinot Nero in purezza e fermenta in acciaio e in parte in barrique, restando sui suoi lieviti per almeno 84 mesi. La versione 2016 ha colore rosa antico con sfumature ramate e perlage sottile e continuo. Al naso si susseguono rimandi ai piccoli frutti rossi, alla rosa e al pepe, con lampi balsamici e qualche cenno di crosta di pane. In bocca il sorso è sapido e lungo, dalla struttura articolata e dal finale ben profilato con tocchi di melograno e ritorni leggermente speziati.

(fp)

Copyright © 2000/2024