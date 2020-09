L’Enoteca di Monteforte d’Alpone, con sede nell’omonima cittadina del comprensorio del Soave, offre una articolata e vasta scelta di etichette del territorio. Un tratto distintivo in un luogo del vino tra i più importanti del Veneto enoico, dove l’attenzione verso le etichette locali deve essere comprensibilmente sempre al primo posto:

COSA VENDE

Dama Del Rovere, Lessini Durello Brenton - € 15,00

Fresco e gradevole vino da tutto pasto

Gianni Tessari, Lessini Durello Metodo Classico 60 mesi - € 30,00

Bollicine ben definite e non prive di complessità

Ferrari, Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2008 - € 120,00

Il re degli spumanti italiani

Inama, Sauvignon Blanc Vulcaia 2018 - € 18,00

Un vitigno internazionale interpretato con bella personalità

Vigna Traverso, Sauvignon Blanc 2017, - €18,00

Dal Friuli un classico dell’enologia di quella Regione

Suavia, Garganega Le Rive 2013, - € 35,00

Un “Super Garganega” dal timbor intenso e dal carattere forte

Speri, Valpolicella Classico 2019 - € 15,00

Il rosso per eccellenza sulle tavole venete

Poggio al Tesoro, Bolgheri Il Seggio 2015 - € 30,00

Da una delle denominazioni top toscane, un rosso appagante e intenso

Gini, Campo alle More 2015 Pinot Noir - € 34,00

Un vitigno difficile che certo la maestria di Gini sa addomesticare

Latium, Amarone della Valpolicella Campo Leon 2013 - € 55,00

Appagante, importante e sempre grande vino

COSA CONSIGLIA

Tessari, Soave Classico Grisela 2019 - €13,00

Buone sensazioni da questo Soave di stile raffinato

Inama, Soave Classico Vigneto Du Lot 2016 - € 22,00

Bianco intenso e gradevolmente sapido

Cantina di Monteforte, Soave Classico Vicario 2018 - €12,00

Bianco scorrevole ed immediatamente piacevole

Gini, Soave Classico 2019, - € 16,00

Anche dall’entry-level di casa Gini arrivano buonissime vibrazioni

El Vegro, Recioto di Soave Vigne delle Fate 2013 - € 22,00

Dolce ma non stucchevole vino da meditazione

Prà, Soave Classico Otto 2019 - € 16,00

Una buona interpretazione del Soave fragrante e sapida

Canoso, Soave Classico Fonte 2019 - € 14,00

Bianco ben ritmato e di ineccepibile fattura

Balestri Valda, Soave Classico 2019 - € 14,00

Un vino che sa essere immediato e non banale

Coffele, Soave Classico Cà Visco 2017 - € 22,00

Difficile che i Soave di Coffele possano deludere

Gini, Soave Classico Contrada Salvarenza 2012 - € 28,00

Una delle etichette simbolo dell’azienda leader del Soave

