Enoteca Signorvino

Tra i vari “approdi”, ad oggi 17, creati nelle più importanti città italiane da Signor Vino, la nota catena di enoteche specializzate in vini 100% italiani, il cui format è stato ideato da Sandro Veronesi (patron di Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri), c’è anche quello di Verona con tre punti vendita (via Spinetti, via Preare, Corso Porta Nuova), tutti e tre anche ristoranti. Da poco tempo Signorvino è anche sbarcato sul web col suo canale e-commerce, nel tentativo di creare contatti sempre nuovi coi propri consumatori. Sul fronte gastronomico l’offerta è naturalmente 100% italiana e prevede dai taglierini di prosciutto, burrata o bufala, alla focaccia genovese, dal fritto “Signorvino” ai panini burro e alici. Ci sono poi i primi come le mezze maniche alla carbonara o le tagliatelle al Barolo, e fra i secondi intramontabili la parmigiana di melanzane o il roast beef rucola e Parmigiano. Si termina infine coi più classici tra i dolci italiani: tiramisù, sbrisolona, salame al cioccolato, gelato all’Amarone.

