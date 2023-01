Enoteca Sotto il Duomo - Siena

Fresca di inaugurazione, l’Enoteca senese “Sotto Il Duomo”, il cui nome non lascia dubbi sulla sua collocazione, si appresta a diventare un punto di riferimento per gli amanti del buon bere. Il locale - la cui proposta, per adesso, conta su ben 10.000 referenze - fa parte del percorso di ospitalità che “Opera Laboratori” sta compiendo in città:

COSA VENDE



Cantina della Volta, Metodo Classico Dosaggio Zero Il Mattaglio - € 30,00

Fragrante e godibile spumante da uve Chardonnay e Pinot Nero

Erpacrife, Metodo Classico Dosaggio Zero Rosé - € 29,00

Fresco e ben ritmato questo Rosé piemontese

Inalto, Trebbiano d'Abruzzo Superiore 2019 - € 28,00

Vino godibile nei suoi profumi agrumati e ben ritmato nel suo sviluppo gustativo

Mas di Massimo Bergomas, Vino Bianco Robis 2018 - € 22,00

Vino che restituisce le potenzialità bianchiste della terra del Friuli

Stefano Amerighi, Cortona Syrah 2019 - € 32,00

Un vero e proprio vino cult per gli amanti della tipologia

San Giusto a Rentennano, Chianti Classico Le Baroncole Riserva 2018 - € 36,00

Rosso storico nella produzione chiantigiana più importante

Arpepe, Valtellina Superiore Stella Retica 2017 - € 40,00

Vino e azienda simboli della Valtellina enoica

Travaglini, Gattinara Riserva 2016 - € 44,00

Denominazione “minore” del Piemonte sempre di grande fascino

Vaira Aurelj, Vino Rosso Free Zone 2020 - € 36,00

Ottenuto da Nebbiolo (clone Lampia) è originale e di personalità

Girolamo Russo, Etna Rosso A' Rina 2019 - € 30,00

Ormai un punto di riferimento consolidato per i rossi dell'Etna

COSA CONSIGLIA

Casanova di Neri, Rosso di Montalcino Giovanni Neri 2020 - € 56,00

Una nuova etichetta per uno dei marchi più affermati della Docg

Villa le Prata, Rosso di Montalcino Tirso 2019 - €24,00

Profumato e beverino, un Rosso di Montalcino dal carattere terroso

Pietroso, Brunello di Montalcino 2017 - € 52,00

Piccola realtà capace di diventare un punto di riferimento assoluto

Tiezzi, Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2016 - € 64,00

Un vino storico nel variegato panorama enoico di Montalcino

Ciacci Piccolomini D'Aragona, Brunello di Montalcino Pianrosso 2017 - € 64,00

Un Brunello generoso e fedele al suo terroir di origine

Fattoria del Pino, Brunello di Montalcino 2016 - € 60,00

Ben fatto questo Brunello prodotto dalla collina di Montosoli

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino 2016 - € 52,00

Un’etichetta storica, punto fermo nella denominazione del Brunello

Il Colle, Brunello di Montalcino 2016 - € 50,00

Brunello dal carattere del tutto particolare, da veri intenditori

Stella di Campalto, Brunello di Montalcino Podere S. Giuseppe 2016 - € 150,00

Sempre affascinanti i vini dell’azienda di Viola di Campalto Stella

Val di Suga, Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2016 - € 88,00

Affidabile e intrigante questo Cru storico del quadrante meridionale

