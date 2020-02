Enoteca Zero 7

L’Enoteca veronese Zero 7 concentra la sua offerta sul ricco e consolidato panorama delle etichette locali, cogliendo il meglio della proposta della Valpolicella e del Soave, ma non solo. Si guarda anche al resto dell’Italia, specialmente a Nord, e, come richiede un locale di livello, non mancano anche digressioni enoiche in Francia:

COSA VENDE

Zýmē, Valpolicella Classico 2018 - € 14,50

Gustoso e piacevolmente scorrevole in bocca, è vino profumato e intenso

Collina dei Ciliegi, Valpolicella Superiore 2017 - € 16,50

Un fruttato rigoglioso segna il naso di questo rosso docile e continuo al sorso

La Giuva, Amarone della Valpolicella 2016 - € 65,00

Potente aromaticamente quanto articolato nella sua progressione gustativa

Castelfeder, Pinot Nero 2015 - € 22,50

Piacevolmente fragrante nei suoi profumi di sottobosco e fragola, ha sorso delicato e godibile

Fongaro, Durello 48 mesi - € 19,50

Bollicina fragrante ed immediatamente piacevole

Collet, Champagne Brut - € 42,00

Non potevano mancare le bollicine più famose al mondo

Venica, Collio Friulano Ronco delle Mele 2018 - € 29,50

Profumi tropicali e ricordi di tiglio anticipano una bocca profilata e succosa

Dal Cero, Soave Classico 2019 - € 12,00

Bianco succoso e sapido ha neisuoi profumi fragranti il suo punto di forza

De Ladoucette, Pouilly Fumé 2018 - € 44,00

Particolare nei suoi profumi di edera e piccolo frutti rossi, ha bocca docile e fragrante

Giorgio Grai, Alto Adige Pinot Bianco 2016 - € 32,00

Fiori, frutti e ricordi di pietra focaia, per questo bianco sapido e fresco

COSA CONSIGLIA

Fornaser, Amarone della Valpolicella Classico 2015 - € 48,00

Rosso dai profumi intensi di frutta in confettura e bocca morbida e continua

Torre d'Orti, Valpolicella Ripasso 2018 - € 18,50

Scorrevole il sorso, ben assecondato da profumi fragranti

Alessandro Boni, Valpolicella Ripasso 2018 - € 22,00

Denso nel suo sviluppo gustativo e intenso aromaticamente

Manara, Valpolicella Classico 2019 - € 14,50

Immediatamente fruttato e godibile, dalla bevibilità assoluta

Romano dal Forno, Valpolicella Superiore 2011 - € 98,00

Una delle pietre miliari del territorio rossista veronese

La Giuva, Valpolicella Superiore 2016 - € 35,00

Dolcemente morbido al palato, trova nei profumi corrispondenza e dettaglio

Terre di Pietra, Valpolicella Superiore 2012 - € 28,00

Figlio di un’annata complicata, è vino declinato con rigore e bella personalità

Ca' Rugate, Valpolicella Ripasso 2016 - € 29,00

Ineccepibile la fattura di questo rosso piacevole ma non banale

Zýmē, Amarone della Valpolicella Classic 2016 - € 89,00

Concentrato nei profumi quanto serrato e denso nella sua progressione gustativa

Brigaldara, Valpolicella Classico 2018 - € 15,00

Profuma di viola e fragola questo rosso dal bel carattere sapido in bocca

