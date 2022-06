Enrico Serafino, Docg Alta Langa Pas Dosé Blanc De Noir Zero Riserva 2014

Fra i 7 Alta Langa prodotti dall’azienda spumantistica Enrico Serafino c'è lo Zero Blanc de Noir Pas Dosé Riserva 2014, che esprime profumi variegati di susina, albicocca, agrumi, fiori gialli, lieviti e una nota di frutta secca tostata. In bocca, il sorso è pieno, fresco e sapido, dal godibile sviluppo fragrante e dal finale che trona a farsi fruttato, persistente e appagante. Il tycoon statunitense Kyle Krause, a capo di un gruppo imprenditoriale attivo in diversi settori, è davvero un grande amante dell’Italia e non solo di quella enoica (tant’è che è anche Presidente del Parma Calcio). Certo, però, va ricordato che è stata proprio la sua passione per il vino italiano a condurlo alle nostre latitudini e il suo particolare entusiasmo per il Piemonte enoico ha fatto il resto, portandolo nel bel mezzo del mondo del vino italiano che conta, passando dalla porta principale. Nel 2016 acquisisce niente di meno che Vietti, una delle aziende baroliste più solide e rinomate, ma nel 2015 aveva già fatto un grande acquisto, prendendo la Enrico Serafino, marchio altrettanto storico, e ridandogli un nuovo smalto. Oggi, l’azienda con sede a Canale d’Asti può contare su 60 ettari a vigneto (di proprietà e in affitto), per una produzione di 350.000, dislocati nelle tenute di Canale, nel Roero, in quelle a Barolo e Barbaresco, nelle Langhe, e quelle in Alta Langa, da cui escono tra le bollicine più riuscite del Piemonte e non solo.

