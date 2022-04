Ettore Germano, Docg Alta Langa Extra Brut 2017

Sulla collina della Cerretta, a Serralunga d’Alba, la famiglia Germano coltiva i suoi vigneti fin dal 1856. Prima era il bisnonno Francesco, poi è stato il nonno Alberto, producendo piccole quantità di vini e soprattutto vendendo le uve. In seguito è arrivato Ettore, figlio di Alberto, che negli anni Cinquanta del secolo scorso ha rinnovato l’azienda. A metà degli anni Ottanta, sempre del secolo scorso, è stata la volta del figlio di Ettore, Sergio Germano che, dal 1993, sposta definitivamente tutta la produzione sotto il marchio di famiglia, ponendosi tra le realtà più significative del Barolo, ma allargando al contempo la proprietà in Alta Langa, a Cigliè, dove sono coltivate le varietà a bacca bianca, dal Riesling allo Chardonnay. Oggi, la cantina con sede a Serralunga d’Alba conta su 20 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 140.000 bottiglie, caratterizzata inevitabilmente da una importante produzione rossista (con i Cru di Barolo Vignarionda, Cerretta e Lazzarito) ma che trova nel Riesling Hérzu e nell’Alta Langa Brut due etichette anch’esse da primato e perfettamente in linea alle nuove sollecitazioni dei mercati. L’Alta Langa Extra Brut 2017 propone un profilo aromatico delineato da rimandi ai fiori bianchi, agli agrumi, al pane appena sfornato. In bocca, il sorso possiede sapidità e freschezza continua, carbonica ben dosata e finale dalla piacevole nota ammandorlata.

(are)

Copyright © 2000/2022