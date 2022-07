Ezio Poggio, Doc Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso Archetipo 2020

Ezio è enologo e Mary è laureata in farmacia, ma si è convertita all’attività di famiglia. Sono loro, fratello e sorella, la terza generazione alla guida della cantina Ezio Poggio in Val Borbera, a sud-est di Alessandria. Nel 2003 sono partiti con un progetto ambizioso: recuperare il Timorasso. L’azienda ha vissuto tutte le tappe della presa di consapevolezza che ha portato un vitigno sottovalutato assai a diventare uno dei bianchi più in vista del vigneto Italia. La prima vendemmia è del 2008, nel 2011 l’azienda entra nella denominazione dei Colli Tortonesi con la sottozona Terre di Libarna e da allora gioca sul mercato la carta del Timorasso, che produce sia nella versione ferma che spumantizzato in purezza (opzione consentita solo nella sottozona). Le uve raccolte sui rilievi appenninici, oltre i 400 metri, valorizzano il terroir e sono espressione del particolare microclima della valle, che vive di escursioni termiche e brezze marine strizzando l’occhio alla Liguria. Una voce chiara di questa terra è Archetipo, un Timorasso che in azienda definiscono “selvatico ma elegante”. Vinificato con fermentazione e affinamento in acciaio sulle fecce fini (con bâtonnage programmati), il vino mantiene nel calice un colore brillante. Al naso combina aromi succosi di mela, litchi e tocchi di salvia. Il sorso è voluminoso e fruttato, caratterizzato da un profilo amarognolo e salato, rivelandosi caldo sul finale.

(Giambattista Marchetto)

