Falkenstein, Doc Alto Adige Val Venosta Riesling 2020

La famiglia Pratzner è coinvolta interamente nella produzione, ricoprendo tutti i ruoli necessari per portare avanti l’azienda, dal vigneto alla commercializzazione. Attitudini differenti e una preferenza in comune: il Riesling, l’internazionale che in Alto Adige interessa solo 1,8% dei 5.600 ettari totali a vite. Falkenstein - 14 ettari alle pendici del Monte Sole nei pressi di Naturno in Val Venosta, una delle sei sottozone della denominazione Alto Adige, e 90mila bottiglie - è stata fondata nel 1989 da Franz e Bernadette Pratzner. Passione e produzione sartoriale i capisaldi aziendali che, senza forzature, sono stati abbracciati dalle figlie Magdalena e Michaela. Le condizioni di coltivazione nei 6 ettari dedicati al Riesling ne esaltano l’aromaticità: giacitura tra 600 e 900 metri sul livello del mare, con 315 giorni all’anno di sole, elevata densità (9.000 -13.000 ceppi ad ettaro) e radici in terreno sabbioso intervallato da granito, ardesia, gneiss, quarzo e mica. Condizioni che conferiscono a questo Riesling grande intensità in gioventù e affascinante complessità nel tempo. Il Riesling Alto Adige Val Venosta Doc 2020 - la prima annata è del 1995 - ha un naso impressionante, esplosivo e ricco: note agrumate variegate, dal limone al cedro, di pesca bianca, camomilla e biancospino, fieno, ma anche di zafferano. In bocca è pieno, l’acidità spiccata equilibra la lieve dolcezza, elegante.

(Clementina Palese)

