Famiglia Cotarella, Lazio Igp Merlot Sodale 2020

Il Merlot Sodale prodotto dalla Famiglia Cotarella rimarca la predilezione dell’azienda laziale verso questo vitigno di origine francese (peraltro protagonista anche del Montiano, probabilmente, il vino simbolo della cantina con sede a Montefiascone). E il suo nome richiama il senso di appartenenza della famiglia Cotarella al terroir laziale, libero di esprimersi attraverso le uve che meglio gli si adattano secondo la visione della cantina. La versione 2020, affinata per 9 mesi in barrique, profuma di frutti rossi maturi, vaniglia e cioccolato. Il suo sorso è preciso ed immediatamente rotondo, dai tannini soffici e dallo sviluppo avvolgente, terminando in un finale intenso sul frutto e le spezie. La cantina, a cavallo tra Lazio ed Umbria, ha la sua svolta nel 1979, quando gli enologi Renzo e Riccardo Cotarella, oggi tra i protagonisti assoluti dell’enologia tricolore, costituirono la Falesco, trasformando una realtà a carattere familiare in un moderno opificio, diventato con il tempo significativo anche nei numeri: 200 ettari vitati e 1.200.000 bottiglie di produzione complessiva. Oggi sul ponte di comando, troviamo le cugine Dominga, Marta ed Enrica Cotarella, che proseguono il percorso impostato dai loro genitori con alla base vini ben eseguiti e dalla cifra stilistica moderna, concepiti per accontentare anche i palati meno esperti ed avere un incisivo impatto sui mercati internazionali.

(fp)

Copyright © 2000/2023