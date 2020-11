Famiglia Cotarella, Lazio Igt Merlot Montiano 2017

Da Falesco nel 1979 a Marciliano nel 1999, suggellate con Famiglia Cotarella nel 2017. Un percorso che negli anni hanno prodotto sia vini da uve locali (come l'Aleatico, il Sagrantino, il Roscetto e il Trebbiano) che da uve internazionali (come il Merlot, il Cabernet Sauvignon, il Viogner e lo Syrah), un sorta di casa sicura in cui i due fondatori Renzo e Riccardo hanno potuto sperimentare tutta la propria curiosità in campo enologico, da diffonderne poi come esperienza. Dal 2016 la conduzione è passata alle figlie Dominga, Erica e Marta. I passaggi generazionali non sono mai indolori, ma l'intento di puntare sulla continuità e la coerenza è stata fortemente comunicata e voluta, sia nel rispetto dei maestri, che delle nuove leve. Che però di cambiamenti ne hanno apportati parecchi: dalla vigna (con nuove attenzioni agronomiche) alla cantina (tramite l'uso di tecnologie all'avanguardia), passando per progetti di più ampio respiro, come Intrecci (scuola di formazione per esperti di accoglienza). Una mini verticale dello storico Montiano diventa così una sorta di cartina tornasole di questo passaggio. Lo stile del vino certamente rimane lo stesso, ma lo stacco fra 2015 e 2016 è evidente. Ancor di più nella 2017, che si svela più equilibrata e netta, sia nei profumi che in bocca: pervasa da una certa dolcezza, trova armonia fra la parte fruttata e speziata, cedendo il passo ad un'anima spiccatamente sapida.

Copyright © 2000/2020