Fanti, Docg Brunello di Montalcino 2018

Il Brunello di Montalcino a marchio Fanti è il vino storico dell’azienda prodotto a partire dal 1980, ed è ottenuto dalla selezione di 10 ettari di Sangiovese, con ceppi di età media tra i 20 e i 30 anni, situati nei diversi versanti della zona di Castelnuovo dell'Abate. La versione 2018 è maturata per 24 mesi sia in barrique che in legno grande. Al naso, alterna rimandi ai frutti rossi e alle erbe officinali, con tocchi floreali e un’abbondante speziatura di fondo. In bocca, lo sviluppo è solido con trama tannica articolata e fragranza acida ben presente, che allunga il sorso fino ad un finale ampio e dai rimandi balsamici. La Tenuta Fanti è condotta da Filippo Fanti, che alla fine degli anni Settanta del secolo scorso l’ha trasformata da azienda mezzadrile in realtà vitivinicola a tutto tondo. Da anni, ad affiancarlo nella gestione aziendale, che in più produce olio, miele e zafferano, troviamo sua figlia Elisa. La cantina conta su 50 ettari a vigneto, tra i 150 e i 400 metri sul livello del mare, distribuiti su vari appezzamenti, tutti nel raggio di pochi chilometri dalla cantina. Siamo non lontano da Castelnuovo dell’Abate, località di riferimento del quadrante sud-est della denominazione. Da questa realtà oggi escono 200.000 bottiglie di produzione complessiva, composta in prevalenza da Sangiovese succosi e intensi, che l’azienda declina con uno stile dal tratto moderno e spigliato.

(fp)

