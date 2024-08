Fantini, Doc Cerasuolo d’Abruzzo 2023

Di colore rosa cerasuolo brillante, il Cerasuolo d’Abruzzo, brevemente macerato sulle bucce, possiede profumi fruttati, che rimandano alla fragola fragrante. In bocca il sorso è docile e continuo, dallo sviluppo immediatamente piacevole e dal finale ben profilato. Si tratta di un vino decisamente ancorato alla storia produttiva della vitivinicoltura abruzzese che, specie nel recente passato, ha ricevuto un’attenzione non secondaria, rientrando a buon diritto tra le tipologie più “easy”, che oggi sembrano essere il fulcro delle nuove tendenze di mercato. Il Gruppo Farnese nasce nel 1994 in Abruzzo, ad Ortona. Un progetto che ha realizzato nel Sud Italia, senza possedere capitali finanziari e vigneti di proprietà, un modello di business innovativo, dal forte impatto. Il successo del sistema produttivo e commerciale di questa azienda ha cambiato molte cose e con loro è mutato anche il Gruppo (a partire dalla proprietà che oggi fa capo al fondo d’investimento statunitense Platinum Equity), che resta però ben ancorato agli intenti originari. Oggi il Gruppo Vini Fantini è un gigante enologico che produce 26 milioni di bottiglie a partire da 7.091 ettari vitati ed ha incamerato nella sua struttura anche la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Sicilia e la Toscana, attraverso diversi marchi (tra i quali Vigneti del Salento, Cantine Cellaro Caldora, Vigneti Zabù, Terre Natuzzi, Vesevo e Vigneti del Vulture).

(fp)

Copyright © 2000/2024