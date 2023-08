Fantini, Terre di Chieti Igt Pecorino Calalenta 2022

Il Pecorino Calalenta 2022 è ottenuto da una fermentazione prevalentemente effettuata in acciaio con un a piccola quota che invece la effettua in barrique. Alla vista appare di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il suo profilo olfattivo è caratterizzato da rimandi alla pera, alle erbe aromatiche e all’albicocca, con leggeri tocchi agrumati. In bocca, il sorso è fresco e diretto, di buona struttura complessiva e dal finale tendenzialmente saporito, segnato da un ritorno fruttato con leggeri cenni balsamici. Il Gruppo Farnese nasce nel 1994 in Abruzzo, ad Ortona. Un progetto ambizioso che ha realizzato nel Sud Italia, senza possedere capitali finanziari e vigneti di proprietà, un modello di business innovativo, dal forte impatto. Il successo del sistema produttivo e commerciale di questo modello ha cambiato molte cose e con loro è mutato anche il Gruppo (a partire dalla proprietà che oggi fa capo al fondo d’investimento statunitense Platinum Equity), che resta però ben ancorato agli intenti originari. Oggi, il Gruppo Vini Fantini è un gigante enologico vicino ad oltrepassare i 70.000.000 di bottiglie vendute all’anno ed ha incamerato nella sua struttura anche la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Sicilia e la Toscana, attraverso i diversi marchi di Vini Fantini (fra cui Vigneti del Salento, Cantine Cellaro Caldora, Vigneti Zabù, Terre Natuzzi, Vesevo e Vigneti del Vulture).



(fp)

Copyright © 2000/2023